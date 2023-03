Manfredi: “Eintracht? Chiedo ai tifosi civiltà. Festa scudetto? Sarà in più luoghi”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare l’eventuale festa scudetto, la partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ed il ritorno della Nazionale a Napoli:

“Stiamo ragionando per farci trovare pronti, deve essere una grande festa ma in sicurezza. Occorre coniugare la grande gioia con una gestione in sicurezza di un evento che un po’ ci preoccupa.

Non abbiamo ancora deciso la location precisa. Una cosa che posso dire è che vogliamo fare più eventi, una festa distribuita. Partirà da Piazza del Plebiscito ma sarà distribuita in tutta la città. Vorremmo più luoghi di festeggiamento anche per avere una partecipazione generale. E’ una sfida da mettere in campo, ma il nostro progetto è “utilizzare” i luoghi simbolici”.

Sulle voci che vedono un artista internazionale alla festa:

“Il presidente De Laurentiis tiene molto alla dimensione internazionale e dello spettacolo. Stiamo facendo varie valutazioni, è importante che ci siano artisti e personalità napoletane. Ci fa piacere che la festa abbia una dimensione internazionale ma deve essere la festa principalmente dei napoletani”.

Sui tifosi Eintracht:

“Mi auguro che ci sia grande civiltà da parte, in primo luogo, dei napoletani, ma soprattutto degli ospiti. Ho manifestato le mie preoccupazioni soprattutto per quello che riguarda l’esterno dello stadio e la città. Dobbiamo evitare situazioni che coinvolgano cittadini che non c’entrano nulla con la partita o che possano danneggiare la città. Metteremo a disposizione tutte le risorse e seguiremo le indicazioni che ci verranno date. Chiedo ai tifosi di mantenere la massima civiltà. Napoli è una città civile che può dare lezioni di civiltà. Mai come in questo momento dobbiamo isolare i violenti e vivere questa giornata con gioia”.

Sulla nazionale a Napoli:

“Sono molto felice che avvenga. Ringrazio Gravina di aver scelto Napoli. Napoli una delle capitali del tifo nazionale. La città e il comune ci tenevano molto a questo evento. Inizia un percorso importante per l’Italia, candidata ai prossimi europei. Napoli è una delle mete selezionate quindi è fondamentale che anche il percorso della nazionale torni Napoli. Ci sarà un grande tifo, illumineremo di azzurro il Maschio Angioino come simbolo dell’amore cittadino verso la nazionale. Ci sarà una grane accoglienza, una grande cornice di pubblico. Faremo una bellissima figura”.