Manna a DAZN: “Lavoriamo su noi stessi e non pensiamo alla classifica”

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio:

“Il segreto del Napoli in casa? Stiamo lavorando solo su noi stessi, non guardiamo la classifica, ogni partita ha un valore, cerchiamo di costruire qualcosa di importante sull’unità, sul valore di squadra e queste sono le nostre prerogative. Voci su un cambio di squadra di Osimhen a gennaio? Non ci ha chiamato nessuno, Victor è di proprietà del Napoli e sta giocando al Galatasaray, ne stiamo parlando anche troppo, al momento non c’è niente, abbiamo lavorato tanto sul mercato in estate, siamo concentrati sul campo, non stiamo ragionando su questa cosa in questo momento. Intervenire a gennaio? Siamo concentrati sul campionato, se ci sarà l’opportunità di migliorare la rosa lo faremo, ma ora siamo concentrati sul campo. la Lazio è un avversario forte che sta facendo bene, ne abbiamo cambiati 11 stasera ma loro pure ne hanno cambiati 9. La Lazio sta facendo cose eccellenti, sul mercato è nostro compito farci trovare sempre pronti e se ce ne sarà l’opportunità lo saremo”.