Manolas sempre più lontano: l’Olympiakos ci riproverà a gennaio

Kostas Manolas sembra sempre più ai margini del Napoli. Dopo l’errore contro la Juventus, il greco sembra essere stato scalzato nelle gerarchie da Rrahmani, che sembrerebbe dare più garanzie a Luciano Spalletti. Il greco, che era in odore di partenza già quest’estate, potrebbe presto abbandonare la maglia azzurra proprio per l’Olympiakos, che l’avrebbe più volte corteggiato durante la sessione estiva di mercato e che sembrava aver praticamente concluso la trattativa per il centrale ex Roma. A Gennaio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la società ellenica proverà l’ulteriore assalto per far tornare in patria il difensore centrale, che sembrerebbe non aver più spazio al fianco di Koulibaly.