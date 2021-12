Maradona Jr.: “A De Laurentiis non è andata giù la mia assenza. Ma è paradossale…”

Diego Armando Maradona Jr. ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’Italian Sports Awards. Ecco quanto evidenziato da IamNaples.it:

“Insigne? Va risolta questa cosa del contratto. E’ un grande calciatore, ma ha bisogno di serenità. De Laurentiis? Non l’ho sentito. Immagino non gli sia piaciuto il fatto che non mi sono presentato alla presentazione della statua. Ma sono fatto così: quando mi guardo allo specchio la mattina devo avere una sola faccia. Non posso sedermi di fianco di una persona con la quale abbiamo una causa penale in corso. Se il presidente lo capisce, bene. Altrimenti posso tranquillamente andare avanti altri 35 anni senza un soldo da parte del Napoli.

Per il docufilm, ci sta pensando Dalma. Spero che la società possa aprire le porte perché lo stadio porta il nome di mio padre. E’ paradossale che non siamo stati noi a scoprire la statua e che non eravamo presenti. Siamo in causa per far capire che il contratto lo abbiamo già rescisso unilateralmente, ma qui si continua a dar credito a persone che esibiscono contratti non validi”.