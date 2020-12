Maradona jr a Radio CRC: “Domani Fabian Ruiz non giocherà. Ecco la mia formazione anti-Inter”

Diego Maradona Jr, durante “Il Sogno nel Cuore”, programma in onda su Radio CRC e che conduce insieme a Luca Cerchione e Floriana Messina, ipotizza la possibile formazione che il Napoli metterà in campo domani durante il match contro l’Inter: “Il grande escluso domani sarà Fabian. Ospina quasi sicuramente in porta, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Mario Rui, in mezzo i due mediani, quindi Bakayoko e Demme, con Zielinski più avanti, in modo da potersi mettere anche a tre con Demme vertice basso in momenti di difficoltà. A destra Lozano, Insigne a sinistra e Mertens prima punta”.