Maran: “Napoli, una battuta d’arresto non vuol dire nulla”

Rolando Maran, allenatore, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Una battuta d’arresto non vuole dire nulla, il Napoli sta facendo cose straordinarie, e se devo dire non ha nemmeno sofferto contro la Lazio, ha perso ma ci può anche stare. Domani contro l’Atalanta non sarà semplice, la squadra ha forza fisica e buon gioco, ma gli azzurri difficilmente sbagliano due gare di fila. L’Atalanta va presa sicuramente con le molle ma sono convinto che il Napoli farà benissimo. Simeone in Nazionale? Felicissimo per lui, è impossibile non amare questo giocatore, generoso, si fa sempre trovare pronto, capisce il ruolo che ha nel Napoli e per Spalletti è un’arma in più. Giovanni è un ragazzo solare, a Napoli magari gioca un po’ meno ma si sente importante e per lui è fondamentale, il ragazzo dà tutto in campo e ogni tecnico lo ama anche per la sua disponibilità. Devo dire, comunque, che con lui, Raspadori e Kvara il Napoli ha preso quei giocatori bravissimi che danno continuità al progetto, è un mosaico perfetto, ad inizio stagione immaginare questo distacco sulle altre era impensabile, credevo forse ci fosse più lotta, devo dire che gli azzurri hanno staccato tutti con i propri risultati, correndo tantissimo. La Champions mercoledì? Da allenatore immagino il pensiero di Spalletti, dirà che le partite sono tutte da giocare, ma la dell’andata è stata l’ennesima dimostrazione di superiorità da parte del Napoli, che è con un piede e mezzo nei quarti di finale. Faccio il tifo per gli azzurri ed anche per l’Inter: vedere tre squadre italiane tra le prime otto d’Europa – chiude Maran – sarebbe un risultato eccezionale per il nostro calcio”.