Marcolin a Gattuso: “Contro la Lazio schiererei lo stesso 11 di Barcellona”

Davide Marcolin, ex calciatore ed opinionista per Dazn, ai microfoni di Radio Marte ha dato qualche consiglio a Gattuso in vista della sfida contro la Lazio. Per l’ex difensore, infatti, sarebbe importante schierare contro i biancocelesti gli stessi 11 che affronteranno il Barcellona.

“Contro la Lazio farei giocare la possibile formazione che giocherà a Barcellona perché poi ci sarà la settimana tipo ed i calciatori avrebbero il tempo per recuperare. C’è da capire che Barcellona troveranno gli azzurri: questa squadra ha problemi di spogliatoio, non è la solita squadra micidiale e per questo il Napoli ha qualche speranza. E’ come se fosse una partita secca, giocata a porte chiuse, con 2 squalificati e un Barça non in perfetta forma”.

“Qualche speranza”, come la definisce Marcolin, è già tanto. Al momento del sorteggio, infatti, gli azzurri erano in piena crisi, e ci si aspettava una debacle anche al San Paolo. La gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League, invece, è finita 1-1. Risultato che, per quanto visto, è andato anche stretto ai ragazzi di Rino Gattuso, che avevano meritato la vittoria.