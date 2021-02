Marcolin: “I calciatori sbagliano sempre l’approccio alla partita. C’è bisogno di calma”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, attualmente telecronista Dazn. “Ieri il Napoli era sotto 2-0 dopo venti minuti così come era successo al Ferraris contro il Genoa – ha detto Marcolin a Radio Crc – vuole dire che i calciatori sbagliano l’approccio alle partite. Sento tante critiche nei confronti di Gattuso, ma in campo ci vanno i giocatori”. Sarà così anche sabato alle 18 contro la Juve al ‘Maradona’. “Il Napoli non dovrà farsi prendere dalla frenesia di vincere a tutti i costi per salvare la panchina di Gattuso e per riscattare le ultime delusioni – ha detto Marcolin a Radio Crc – gli azzurri dovranno giocare con calma. Adesso la Juve sa difendersi bene. La classifica sorride ancora al Napoli, contro la Juventus non sarà il caso di lanciarsi allo sbaraglio”.