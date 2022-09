Marcolin su Napoli-Torino: “La sosta è una buona notizia per gli azzurri”

L’ex calciatore Dario Marcolin ha parlato così ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Napoli-Torino? Il Torino fa gli uno contro uno a tutto campo, gli azzurri avranno centesimi di secondo per decidere cosa fare prima di avere l’uomo addosso. In generale siamo tutti preoccupati di come torneranno i calciatori dalla nazionale, ma io credo che per il Napoli sia stata una buona sosta, ritroverà calciatori ancor più motivati ed entusiasti in virtù dei gol di Raspadori, Kvaratskhelia e Lozano con le rispettive nazionali