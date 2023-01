Marelli: “Sampdoria-Napoli, sul contatto Anguissa-Augello sbaglia il VAR”

Luca Marelli, ex arbitro e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN parlando degli episodi di Sampdoria-Napoli e della direzione gara di Abisso: “Sul contatto Anguissa-Augello, Abisso aveva lasciato correre perché è uno scontro di gioco che può capitare. L’errore grave non è dell’arbitro, ma del VAR che non doveva richiamarlo portando Abisso ad andare in confusione. Rincon? Abisso probabilmente lo ha espulso per chiara occasione da gol negata, ma non sono d’accordo sulla motivazione. Il cartellino rosso è sacrosanto, ma per grave fallo di gioco. Il secondo rigore del Napoli? Situazione uguale a quella di Firenze tra Fiorentina e Sassuolo. Rigore corretto e giusto non ammonire”.