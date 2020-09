Parma-Napoli affidata a Mariani: cartellini facili e tanto VAR

Alle 12:30 di domani andrà in scena Parma-Napoli, visibile in diretta su DAZN. Il Governo, però, permetterà a 1000 persone l’ingresso negli stadi di tutta Italia fino al 7 ottobre per guardare la partita. Una decisione importante, in attesa di tornare alla normalità e vedere gli impianti pieni come prima di marzo, o comunque semipieni in base alla capienza disponibile. Domani, in ogni caso, si comincerà la stagione in pieno calciomercato e con le squadre ancora incomplete. Parma-Napoli sarà arbitrata da Maurizio Mariani, un arbitro dal cartellino abbastanza facile.

Maurizio Mariani è un arbitro tendenzialmente abituato ad affidarsi al VAR, in caso d’incertezza. La scorsa stagione ha diretto il Napoli diverse volte, vari sono stati gli episodi dubbi nel corso dei match. Un esempio l’espulsione di Nikola Maksimovic mentre effettuava il riscaldamento in Udinese-Napoli, terminata poi 1-1. Ma anche un ‘mani’ di Cuadrado non segnalato contro la Juventus al San Paolo o quello di De Vrij nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Tuttavia, i precedenti sorridono agli azzurri: su 10 partite tra Serie A e Coppa Italia, il Napoli ha conquistato 9 vittorie e un pareggio.

Nonostante il tanto dialogo con i calciatori, Mariani ha però una media di ammonizioni sopra abbastanza alta: ben 4,8 a partite. Le espulsioni, invece, sono una ogni 2,5 partite. La stagione per lui è iniziata in Nations League, nella vittoria per 2-3 della Russia in casa dell’Ungheria.

Nico Bastone