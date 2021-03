Marino: “Al Napoli si può lavorare per lunghi cicli. In C lavorai per portare Huntelaar in azzurro”

L’ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino ha parlato cosi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Con me Reja è stato 5 anni sulla panchina del Napoli. Nei tempi precedenti anche con Bianchi abbiamo fatto un lavoro lungo e duraturo. Questo vuol dire che anche a Napoli si può lavorare a lungo e per cicli con un tecnico”.

RETROSCENA – “Se riguardo gli anni di Napoli quando eravamo in C avevo cercato Huntelaar che non volle venire perché era all’Herenveen e non se la sentì di giocare in Serie C. Io ci avevo provato puntando sul marchio Napoli. Il Napoli può arrivare quarto, però non sono più ammesse pause, non può più sbagliare e deve andare a vincere a Torino contro la Juve mercoledì prossimo”.