Marocchino a TMW: “Il Napoli è bello e controverso, ma lo scorso anno è mancata cattiveria”

L’ex calciatore Domenico Marocchino ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

“Chi ha vinto parte favorito, l’ordine della classifica dello scorso campionato potrebbe ripetersi. Milan e Inter rimangono le favorite, avere in campo un regista che comanda il gioco è fondamentale. La Roma ha Cristante e Pellegrini, che ritengo l’italiano più forte, ma non so. Il Napoli? Non si sa mai. E’ come la sua città, bella, controversa. Lo scorso anno non è stata cattiva ma per vincere qualcosa a volte devi usare il piede pesante, è mancata cattiveria”.

Un parere sul centrocampo della Juventus?

“Quando gli anni scorsi ho visto Tonali e Barella spostarsi verso le milanesi ho detto ‘mannaggia’. Locatelli? Deve trovare la dimensione giusta e la posizione giusta. Il lavoro di Allegri sarà molto importante, sperando che non lavori ad handicap. La Juve è veramente un’incognita”.

Chi è migliorato?

“Il Milan, diamo il giusto onore a Maldini e Massara che hanno preso giocatori sconosciuti o quasi ma importanti, hanno preso Giroud che era dato per bollito ma hanno fatto un bel lavoro di équipe. E’ importante che una società abbia chi vede oltre”.