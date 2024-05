Mediaset – Pioli-Napoli, il tecnico deve risolvere prima il contratto con il Milan

Sarà anche una formalità, dato che tutti conoscono benissimo il finale, ma il passo è necessario e sarà fatto tra oggi e domani. Il Milan e Stefano Pioli, arrivati al capolinea di una buonissima corsa in comune, si diranno ufficialmente addio e potranno cominciare a pensare al rispettivo futuro. Quello del tecnico emiliano è ancora in sospeso tra il desiderio di far tappa a Napoli e le eventuali proposte alternative. Quello del club di via Aldo Rossi resta in bilico, a meno di sorprese, tra due nomi: Paulo Fonseca o Roberto De Zerbi. Oggi i candidati sono soltanto loro.

Ma andiamo con ordine e partiamo dall’atteso incontro tra la dirigenza e l’attuale allenatore. Il Milan comunicherà a Stefano Pioli l’intenzione di interrompere il rapporto e lo farà in tempo per permettere al tecnico dello scudetto di prendersi il meritato saluto dei tifosi che, non a caso, hanno deciso di interrompere lo sciopero delle ultime settimane. Dopo di che toccherà trovare un punto di incontro sulla buonuscita: Pioli ha un altro anno di contratto e tutta l’intenzione di ottenere quanto gli spetta, ma ha anche la voglia e l’esigenza di trovarsi un’altra squadra. Il che, presumibilmente, porterà a una soluzione buona per tutti, con il Milan che concederà qualcosa a Pioli e Pioli che accetterà un risarcimento leggermente ridotto rispetto a quanto previsto dall’ultimo anno del suo contratto.