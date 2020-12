Messi: “Ho chiesto per un anno di partire. Il futuro? Non so cosa succederà, valuterò a fine anno”

Sembra ormai essere sfumata definitivamente la possibilità che Lionel Messi lasci il Barcellona. Intervistato da La Sexta, la Pulce ha ribadito il suo amore per la maglia blaugrana: “Cosa sento per questa maglia? Tutto. Il Barcellona è la mia vita, mi ha dato tutto. Provo tanto amore per questa squadra, per il club e per tutto quello che ha a che fare con Barcellona. Come sto? Sto bene, è vero che ho trascorso molto male quest’estate, da come si è conclusa la stagione a tutta la vicenda del burofax. Ho fatto un po’ di fatica in avvio di stagione, ma oggi sto bene e ho tanta voglia di dare il massimo per questo club. So che il club sta passando un momento complicato a livello societario e di risultati, ma io ho tanta voglia di fare bene”.

E ancora: “Il burofax è stato un modo di formalizzare e ufficializzare la mia volontà di andare via. L’avevo detto al presidente per tutto l’anno, negli ultimi sei mesi. Gli avevo detto che volevo che mi aiutasse ad andare via, ma lui mi ha sempre risposto di no. Il burofax è stato un modo per dire che volevi andare via sul serio. Pensavo di aver completato un ciclo e di ave bisogno di un cambiamento, sapevo che sarebbe stato un anno di transizione e volevo continuare a lottare per dei titoli. Se fossi andato in tribunale sapevo che avrei avuto ragione, me lo hanno confermato molti avvocati. Ma non volevo andarmene in quel modo da Barcellona”.

Sul futuro: “Non so quello che succederà, sono concentrato sul momento e non sto pensando a come terminerà l’anno. Non sarebbe giusto dire ora cosa voglio fare perché non lo so. Voglio solo finire bene l’anno e non distrarmi con altre cose. Al momento non sto trattando con nessuno, vedremo come finirà questa stagione e cosa succederà. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto vivere negli Stati Uniti, ma non so se caddero o meno. Per questo dico che un domani mi piacerebbe comunque tornare a Barcellona”.