Mezzoni dal Napoli alla Pistoiese, è ufficiale: la formula dell’operazione

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive dell’esterno Francesco Mezzoni, classe 2000, proveniente dal Napoli, da cui arriva con la formula del prestito. I Nato a Roma il 27 Maggio 2000, è alto 181 centimetri. Esterno con spiccate attitudini offensive, si disimpegna anche nella fase difensiva. A livello giovanile, tra Campionato, Coppe Nazionali e Youth League, vanta 76 presenze (quattro goal e undici assist) nella Primavera del Napoli, che lo aveva notato nel Settore Giovanile del Carpi (25 presenze, 1 goal, tra Under 17 e Primavera).

Si ricorda che, nel corso delle ultime due stagioni, la SSC Napoli ha ceduto il cartellino di Francesco Mezzoni in prestito in Serie C, dove il ragazzo ha militato nelle fila del Pontedera, della Carrarese, della Feralpi Salò e della Pro Vercelli, collezionando trentaquattro presenze e realizzando un goal. Lo scorso 21 aprile, giocando nella Pro Vercelli, ha inoltre subito la rottura del legamento crociato e, quindi, non è al momento disponibile per un problema fisico.