Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa riguardo alla lotta Scudetto rivelando di aver tifato per il Napoli: “Scudetto? Tifavo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano.”.