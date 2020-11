Milan, Bonera: “Vittoria importante, rafforzata la nostra convinzione”

E’ stata una partita speciale per Daniele Bonera, tecnico ad interim al posto di Pioli. Queste le sue parole a Sky Sport: “Non abbiamo grosse indicazioni sull’infortunio di Ibrahimovic. Non è solito uscire dal campo, vedremo nei prossimi giorni. E’ evidente che è una vittoria importante. Rafforza la nostra convinzione di lavorare nella direzione giusta. Siamo solo all’ottava giornata però. Pioli era contentissimo, ha fatto i complimenti a tutti negli spogliatoi. Abbiamo a disposizione una grande rosa. Questo cammino viene da lontano. Vogliamo restare in alto il più possibile. Il Napoli è una grande squadra. Ci sono ancora troppe partite a disposizione per dare un giudizio sulle altre formazioni. Ci sono squadre costruite per vincere il campionato al contrario di noi. Ma possiamo crescere partita dopo partita. Non c’è l’obbligo di vincere. Vediamo come andranno le prossime gare”.