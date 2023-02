Milan, Messias: “Volevamo vincere il campionato, ma il Napoli è straordinario”

Junior Messias, attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della celebrazione per il 20° anno della “Fondazione Milan”: “Non stavamo passando un grande momento, ma poi sono arrivate tre vittorie importanti dove non abbiamo preso gol. Il mio ruolo? Io faccio un po’ di tutto, anche quando facevo l’etserno alto ho sempre fatto sacrifici per aiutare la squadra. Per me cambia poco. Il nostro obiettivo in campionato? Volevamo vincerlo, ma il Napoli sta giocando in modo straordinario e l’obiettivo adesso è approdare in Champions, è il minimo che possiamo raggiungere”.