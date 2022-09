Milan-Napoli, giudice sportivo: 15.000€ di multa ai rossoneri

Il Giudice Sportivo ha multato il Milan per i cori di matrice discriminatoria intonati contro i napoletani domenica sera al Meazza nella sfida contro il Napoli, poi persa per 1-2 in favore degli azzurri. Ecco il comunicato:

“Ammenda di €15.000,00: alla soc. Milan per avere i suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura Federale posizionati nelle varie parti dell’impianto; per avere inoltre, al 10′ del secondo tempo, lanciato sul terreno una bottiglietta di plastica semipiena e nel recinto di giuoco un accendino ed una moneta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett.”.