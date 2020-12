Milan, Pioli: “Questa squadra ha un’anima e un cuore incredibili. E non ci accontentiamo”

Dopo la vittoria per 3-2 sulla Lazio Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MilanTv: “Abbiamo sofferto ma me lo aspettavo contro un avversario forte, che con la gara contro il Napoli ha ritrovato lo spirito. Abbiamo anima, spirito e cuore che non muoiono mai. Questa è la vittoria del nostro popolo che ci ha accompagnato prima del match. E’ una grande soddisfazione di chiudere in questo modo una prima parte di stagione assolutamente positiva”.

Una simbiosi ritrovata con i tifosi?

“Io e i ragazzi non vediamo l’ora di ritrovare i tifosi. Immaginatevi San Siro e tutti gli altri stadi in Italia con i nostri tifosi di fronte alle nostre prestazioni. Forse inizialmente non avere il pubblico allo stadio può aver aiutato qualche elemento, ma quel periodo è passato. Adesso sentire il loro calore per noi è un fattore importantissimo”.

Milan in crescita da gennaio 2020?

“Abbiamo questa classifica affissa in tutti i nostri luoghi di lavoro e vale tanto anche se non ci fa vincere niente. E’ importante ma non ci accontentiamo, con la stessa voglia di lottare e soffrire”.

Quanto è importante la rosa della squadra?

“Devo fare i complimenti ai club perché i ragazzi scelti stanno crescendo nonostante qualche errore che ci può stare. Io sono arrivato ad ottobre ma il nostro lavoro è iniziato dopo il 5-0 di Bergamo e abbiamo costruito le basi per questa squadra e per il futuro”.