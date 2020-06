Milan, Pioli: “Vittoria importante, possiamo giocarcela alla pari con la Roma”

Stefano Pioli commenta ai microfoni di Sky Sport il poker sul Lecce: “Abbiamo giocato bene contro un Lecce che ha preferito aspettarci. Abbiamo trovato gli spazi per metterli in difficoltà. Siamo stati bravi a chiuderla subito, è una vittoria importante. Sono soddisfatto del risultato e della prestazione. La Roma al momento è lontana ma dobbiamo provare a fare più punti possibile, la squadra ha dimostrato di avere le potenzialità per giocare alla pari contro qualunque avversario. Ibra è un giocatore fondamentale per noi, senza di lui abbiamo dovuto trovare altre soluzioni, in Coppa Italia non ci siamo riusciti perché siamo rimasti subito in inferiorità numerica. Leao deve fare di più del gol di stasera, per mettere a disposizione le sue qualità per la squadra, ha tanto da dare. Per sviluppare la nostra filosofia di gioco servono giocatori intelligenti che sappiano come muoversi su tutto il fronte offensivo. Credo sia importante dare pochi punti di riferimento alla difesa avversaria. Leao ha ancora qualche difficoltà nel giocare come punta centrale. Per Kjaer il dottore mi ha parlato di un trauma contusivo al ginocchio, speriamo di recuperarlo per domenica. Il futuro in questo momento non è una mia preoccupazione, sono concentrato su quello che possiamo fare”.