Modugno: “Il Napoli non è tranquillo, manca serenità, ma il gruppo ha forza e potenziale”

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare la giornata complicata vissuta dal Napoli e da Rudi Garcia:

“Se De Laurentiis sta pensando ad un possibile un esonero di Garcia? Il Napoli sta vivendo un momento di riflessioni, valutazioni e incontri. Anche questa mattina. Cosa sta succedendo? Evidentemente, in società c’è una certa preoccupazione. I segnali che stavano arrivando erano ritenuti incoraggianti e lasciavano presagire un percorso che potesse riportare questa squadra a ritrovare sé stessa, invece la prestazione di ieri, piena di errori, con un Napoli smarrito e confuso, ha costretto la dirigenza ad una considerazione più ampia. Nel calcio l’allenatore finisce per essere sempre in discussione e, quando le cose non vanno, non è mai colpa di una sola persona; tuttavia, il Napoli di ieri è una squadra che necessita di qualcosa di differente: con Garcia, eventualmente, o anche con un altro allenatore.

Questo gruppo ha forza, potenziale ed aveva certezze… Il Napoli è più frustrato per i risultati e le prestazioni o più in disaccordo con Garcia? Non c’è serenità. La squadra non è tranquilla, perché sa di essersi smarrita e persa. Sa che sta dilapidando il patrimonio di certezze tattiche e mentali che aveva. La disponibilità a seguire l’allenatore non la mette nessuno in discussione, perché parliamo di professionisti. Non c’è stima e fede nelle sue idee? ‘Stima’ è una parola grossa. Può starci una non totale condivisione, perché lo sviluppo del calcio avuto da questo Napoli in passato Garcia, magari, non lo sente proprio. Può esserci una non condivisione totale e, da qui, parte la confusione e parte lo smarrimento generale”