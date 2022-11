Finisce 1-1 Spagna-Germania, big match del Gruppo E dei Mondiali 2022. La squadra di Luis Enrique domina sul piano del possesso, ma per sfondare il muro tedesco deve aspettare la zampata di Morata al 62′, pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. A rispondere all’ex Juve è un altro subentrato, Fullkrug, che all’83’ batte Simon e salva i suoi dalla seconda sconfitta in due gare. Per la qualificazione agli ottavi di finale si deciderà tutto all’ultima giornata.

Fonte: sportmediaset.it