Montefusco: “Napoli, Bernardeschi? Simile a Politano”

Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com: “Dico sempre che se vuoi vincere i giocatori bravi li devi tenere, sennò siamo punto e a capo. Se dai via Osimhen e Koulibaly devi sostituirli e chi viene non sai cosa potrà fare. La società che fa programmi e vuol vincere deve tenere i migliori e prendere qualcuno, del resto è andato via Insigne e qualche altro è arrivato a scadenza: vanno sostituiti con giocatori che hanno esperienza. La gente è rimasta delusa perchè a 6-7 giornate dalla fine si era accreditati per vincere lo scudetto però da anni non si conclude mai bene e l’allenatore sotto l’aspetto tecnico deve spiegare: lui dice che sono stati mantenuti gli impegni e se è stato raggiunto l’obiettivo Champions ha fatto un buon lavoro però se a 6 gare dalla fine in 3 gare fai un punto, Spalletti deve spiegare perchè. Bernardeschi? Io non lo prenderei perchè è la copia di Politano, come caratteristiche. Le cose migliori le ha fatte con la Fiorentina, da esterno quando rientrava. Doveva fare il gran salto alla Juve ma ha giocato poco e non lo ha fatto. E’ un buon giocatore ma per farlo giocare dove? Se arriva Bernardeschi mi auguro abbiano parlato con l’allenatore: se c’è Lozano a destra, hai Politano e hai questo fenomeno georgiano, bisogna vedere….”