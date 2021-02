Mora: “Importante non perdere a Bergamo. Al Napoli incidono i mancati ricambi”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato cosi l’ex azzurro Nicola Mora. Ecco le sue parole:

“L’Atalanta è una squadra molto fisica ed è temibile. Il Napoli dovrà affrontarla nel migliore dei modi, cercando di non perderla. Sarebbe importante non perdere per la classifica, per il morale soprattutto e perché si trova in un momento difficile con tante assenze. Difesa? La mancanza di lavoro settimanale incide molto. Ci sono dei meccanismi difensivi che se non alleni spesso, finisci per perderli. Il Napoli paga anche il fatto di non avere delle alternative. Di Lorenzo ha sempre giocato e questo può portare a commettere degli errori. Mario Rui viene da un’annata difficile. Non è mai facile giocare ogni tre giorni, senza avere valide alternative, mantenendo un livello di prestazione elevato. Vedo una difesa troppo passiva. E’ preoccupante”.