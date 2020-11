Morte Maradona, Cristiana Sinagra: “Tanti parlano senza conoscerlo. Lo difenderò sempre”

Anche Cristiana Sinagra, ex di Diego Armando Maradona da cui ha avuto un figlio (Diego Armando jr) a lungo non riconosciuto dal campione argentino, ha parlato dell’ex numero 10 del Napoli difendendolo dalle tante accuse arrivate anche in queste ore: “Nel mio cuore ho dei ricordi belli, ho il cuore a pezzi e non ho parole per descrivere il dolore che ho dentro per Diego e per mio figlio. Lo incontrai dopo tanti anni e quando l’ho visto entrare dalla porta di casa di mio figlio è come se non lo avessi mai lasciato, era una persona davvero speciale. – continua Sinagra ai microfoni di Pomeriggio Cinque – Ho sentito Cruciani e Mughini fare delle dichiarazioni vergognose. È vero che siamo in un paese democratico e c’è libertà d’espressione, ma questa deve essere accompagnata dal rispetto perché loro non lo conoscevano, mentre io l’ho vissuto. Chi non conosce la sua grande umanità e la sua fragilità non può permettersi di parlare. Io lo difenderò fino alla morte”.