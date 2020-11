Multato per eccesso di velocità Ozil si difende: “Sono abituato ai chilometri e non alle miglia”

Apparso in tribunale per giustificare un eccesso di velocità Mesut Ozil ha rilasciato parole abbastanza curiose. Ecco quanto riportato dai media inglesi:

“Viste le restrizioni a causa del Covid-19, l’autostrada era completamente libera. E l’unica spiegazione che mi posso dare è che vista la mancanza di altri veicoli probabilmente avevo abbassato la concentrazione. Io sono tedesco, per questo sono abituato ad usare macchine che mostrano la velocità in chilometri all’ora e non in miglia. Spero di andare incontro solo ad una multa e non al ritiro della patente, nel clima attuale non mi piacerebbe prendere i trasporti pubblici con mia figlia”.