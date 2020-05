Napoli, al Vomero due vigili aggrediti a calci e pugno

Problemi per quanto riguarda la movida al Vomero. Precisamente in Via Aniello Falcone, dove in prima serata, un uomo di 35 anni è stato fermato dopo aver aggredito due vigili solo per avergli chiesto i documenti. L’attività delle forze dell’ordine è massiccia, proprio per evitare assembramenti, nella zona “alta” di Napoli: da Piazza Vanvitelli a San Martino, da piazza Medaglie d’Oro ad Aniello Falcone.

Venerdì, le prime sanzioni anche per i locali che non rispettavano gli orari di chiusura: nel mirino della Municipale sono finiti il bar Kof di piazza Muzii, la gelateria Mennella in via Scarlatti, l’Opera di via Solimena e Magia, in piazza Cosimo Fanzago. Tutti verbalizzati perché aperti ancora dopo le 23. Notificate sanzioni anche a quattro ragazzi che stazionavano in via Falcone e ad un rider all’esterno di Mcdonald, in via Merliani: tutti erano sprovvisti di mascherina.

Solo nella giornata di sabato, la sola Polizia Municipale ha impiegato 308 uomini per presidiare le zone della movida: e per controllare persone, ma anche locali. Sono stati sottoposti a controllo 475 esercizi commerciali, per l’obbligo di sanificazione, per l’applicazione di aumenti sui prezzi e per gli orari di esercizio. Imponente il bilancio delle prime ore di controlli: 1794 persone identificate, di cui 589 a bordo di veicoli, per il rispetto della distanza intersociale e per l’uso della mascherina nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico.