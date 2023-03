Napoli-Atalanta 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Kim-Rrahmani un muro umano; Kvara fenomeno

Ha vinto il Napoli contro l’Atalanta 2-0 con le reti di Kvaratskhelia e Rrahmani. Un’ottima prestazione della squadra di Luciano Spalletti, molto solida in difesa con una splendida prestazione da parte di Kim e Rrahmani. In generale, una prova complicata vista l’applicazione difensiva messa in campo da Gasperini e i suoi ragazzi. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Gollini 6,5: Chiamato a giocare per un problema di Meret all’ultimo minuto, offre un’ottima prestazione sia quando si tratta di gestire il pallone, sia quando si tratta di annullare i tentativi degli attaccanti avversari.

Di Lorenzo 6,5: Quando entra dentro il campo e cambia gioco per Olivera o Kvaratskhelia mette in difficoltà l’Atalanta costretta a scalare. Riesce a far bene sia quando attacca, sia quando difende.

Rrahmani 7,5: Sempre preciso nelle chiusure, pur lottando contro un giocatore grosso fisicamente come Zapata. Tiene botta sul corpo a corpo e segna il gol che chiude la partita.

Kim 7,5: Con il suo collega forma un muro umano, non sbaglia praticamente nulla, si concede anche qualche corsa in avanti per creare superiorità numerica. Esce per un problema fisico dopo esser entrato in tackle anche sui fili d’erba. Dal 76′ Juan Jesus 6: Non era facile entrare in quella fase, si cala bene nella realtà della partita e aggiunge tanto alla famosa scatola di Spalletti.

Olivera 6: Buona partita del terzino uruguaiano, che in certe occasioni dovrebbe essere più coraggioso. L’Atalanta, soprattutto nel primo tempo, era sempre in ritardo quando doveva chiudere su di lui. Passo avanti comunque significativo rispetto alla sfida con la Lazio.

Anguissa 6: Nel primo tempo perde tanti palloni, prova a tenere botta ma spesso viene sovrastato e sbaglia alcune scelte. Migliora nella ripresa crescendo fisicamente e partecipando bene al palleggio del Napoli. Prova il gol su punizione.

Lobotka 7: Bravo a divincolarsi ogni volta che ha l’uomo addosso, è il faro di questa squadra, il salvagente a cui tutti si aggrappano quando sono in difficoltà. Gestisce bene il pallone sia quando è vicino a Gollini, sia quando deve innescare le armi di Spalletti.

Zielinski 6,5: Autore di ottime serpentine, trova pochi sbocchi per fare male quando l’Atalanta è ‘fresca’ per difendere e chiudere le linee. I suoi inserimenti vengono poco premiati, fraseggia bene con Kvara, cresce di più nel secondo tempo. Dal 65′ Ndombele 6,5: Dà molta fisicità al centrocampo, ma non solo. La sua è una tecnica sopraffina, quando sta per perdere il pallone ha sempre quel guizzo che infiamma il pubblico. Gli manca il gol in campionato.

Politano 6,5: Torna titolare e offre una buona prova, innescando spesso Osimhen con la sua classica giocata ed è bravo anche quando si tratta di puntare l’avversario. Forse frettoloso in qualche scelta, ma molto funzionale. Dal 65′ Elmas 6,5: Fa molto male alla difesa dell’Atalanta con i suoi giochi di gambe e difende anche molto bene. Serve l’assist a Rrahmani per il raddoppio.

Osimhen 7: Una belva, lotta su ogni pallone e vince quasi ogni duello prima con Djimsiti e poi con Demiral. Riesce a dare sempre una grossa mano alla sua squadra, anche quando sembrano palle perse. Dall’85’ Simeone s.v.

Kvaratskhelia 8: Otto come i giocatori che aveva intorno al momento del gol dell’1-0, un gol che fa saltare di gioia ogni persona presente al Maradona non per il tifo, ma per la straordinarietà del gesto tecnico. Dall’85’ Zerbin s.v.

Nico Bastone