Napoli-Atalanta, stadio gratis per i bambini bravi a scuola: ecco i dettagli

“Figli in Famiglia”, associazione che opera a San Giovanni a Teduccio, in provincia di Napoli, ha realizzato una bellissima iniziativa. Carmine e Vincenzo, entrambi di 10 anni, hanno vinto la gara di tabelline e grazie a ciò potranno guardare gratis Napoli-Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona in compagnia dei propri genitori, grazie anche alla collaborazione del Napoli Club Bologna, con la quale c’è una forte amicizia da più di un anno, che ha messo a disposizione i biglietti per la Tribuna Family. Carmela Manco, l’anima di questa realtà che si occupa di più di 150 bambini, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Repubblica: “L’iniziativa ha avuto uno straordinario successo. Tutti hanno studiato con la prospettiva di andare allo stadio per la prima volta. Sono davvero soddisfatto della partecipazione. Vincenzo e Carmine sono felicissimi: saranno in tribuna con i loro papà. Vivranno una serata indimenticabile. Siamo felici di questa amicizia con il Napoli Club Bologna, ripeteremo sicuramente l’iniziativa a fine mese, molti dei nostri ragazzi non sono mai andati a vedere il Napoli dal vivo”.