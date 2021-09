Napoli Basket, primo impegno ufficiale di stagione. Alle 21 contro Treviso

Primo impegno ufficiale della stagione per la Gevi Napoli Basket che affronta domani al PalaBarbuto la Nutribullett Treviso nella gara valevole per la prima giornata del girone C di SuperCoppa Discovery+

L’inizio della gara è fissato per le ore 21,00.

Alla Supercoppa Discovery+ partecipano tutte le squadre del prossimo campionato di Serie A. Gli azzurri sono inseriti nel girone C con Treviso e la Germani Brescia. La prima classificata al termine della fase eliminatoria si qualifica per la Final Eight.

Sono in vendita i biglietti per assistere alla gara su www.vivaticket.it. Sarà possibile anche acquistare il miniabbonamento valido per le due partite di Supercoppa.

Per accedere al PalaBarbuto sarà necessario il GreenPass, da mostrare all’ingresso. Si può ottenere la certificazione anche tramite tampone rapido. La farmacia San Ciro, partner ufficiale della Gevi Napoli Basket, ,effettuerà gratuitamente i tamponi ai possessori del biglietto per la partita. I test saranno effettuati oggi, giovedi 2 settembre dalle ore 17 alle ore 20.

Inoltre I possessori del biglietto della gara Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso potranno accedere gratuitamente alla Piscina Scandone per le gare dell’International Swimming League in programma venerdi 3 settembre dalle ore 19,00. L’Ingresso è consentito fino ad esaurimento capienza.

Dichiarazione Sacripanti

“Affrontiamo la gara con Treviso con la consapevolezza di essere sicuramente molto indietro ma anche di aver lavorato in maniera molto intensa negli ultimi tre giorni. La Nutribullett si è radunata il quattro agosto, tre settimane prima di noi, a causa del preliminare di Champions League. Incontreremo una squadra pronta sotto tanti aspetti tecnici-tattici. Noi dobbiamo continuare il nostro percorso di formazione per cercare di migliorarci come squadra, di conoscerci meglio e vedere per quanti minuti riusciamo a tenere il campo. Speriamo che i tifosi napoletani possano accorglierci bene e darci una grande mano sul campo.”

La gara tra Gevi Napoli Basket e Nutribullett Treviso sarà trasmessa in diretta su Discovery+. Aggiornamenti in diretta sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.