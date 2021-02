Napoli-Benevento, le ultime di formazioni: Ospina, Ghoulam e Mertens titolari

Ultime sulla formazione per il derbyc controil Benevento, in programma oggi alle 18 al Maradona, riportate da Sky Sport. Il Napoli ritrova tra i pali Ospina, recuperato dopo l’infortunio muscolare. Confermati il ritorno della difesa a quattro e la novità sulla fascia sinistra con il ritorno dal 1′ minuto dell’algerino Ghoulam. In attacco dopo la mezz’ora finale in Europa League contro il Granada, torna titolare dopo oltre 2 mesi Dries Mertens. Il belga ha recuperato dall’infortunio alla caviglia e sarà il terminale del 4-2-3-1 schierato da Rino Gattuso.