Napoli-Cagliari, arbitra Piccinini: personalità e cartellini

Questa sera il Napoli scenderà in campo contro il Cagliari nel posticipo della 6^ giornata di Serie A. L’Inter ha pareggiato in casa con l’Atalanta e il Milan ha vinto a La Spezia. Per la squadra di Spalletti c’è la possibilità di ritornare al primo posto in classifica in solitaria. Per farlo, dovrà battere una vecchia conoscenza: Walter Mazzarri, intenzionato a rialzare le sorti dei sardi dopo che nelle prime due partite ha conquistato solo un punto. Un match per niente semplice vista la necessità della squadra ospite di iniziare a fare punti salvezza. Napoli-Cagliari verrà diretta dall’arbitro Marco Piccinini.

Napoli-Cagliari, la scheda dell’arbitro Piccinini

Marco Piccinini è un arbitro di 38 anni di Forlì, che ha esordito in Serie A nel match tra Atalanta e Cagliari terminato 5-1 nel 2017. Con il Napoli ha tre precedenti: 2 vittorie e 1 pareggio. Con il Cagliari, invece, i precedenti sono 6: 1 vittoria, 1 pareggio e 4 sconfitte. Viene tenuto in grande considerazione dall’AIA, visto che è un arbitro dotato di grande personalità, preferisce lasciar correre piuttosto che fischiare anche se resta severo coi cartellini. La media delle ammonizioni di Piccinini è di oltre quattro a partita, mentre in totale ha estratto solo quattro rossi da quando arbitra in Serie A. Non è ancora stato nominato internazionale.

Nico Bastone