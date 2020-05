Napoli, caldo e gente a mare. Arrivano le multe con i droni

Napoli, con le prime ore di caldo arrivano, inevitabilmente, i primi bagni. Vigili in azione con i droni.

“Non hanno resistito al richiamo della sirena Partenope e alla voglia di un tuffo in acqua: bagnanti a Napoli sul lungomare liberato. Complice la giornata di sole con temperature estive, in tanti si sono riversati sugli scogli e sulle lingue di sabbia di via Caracciolo. Una scena che in periodo pre Covid-19 sarebbe stata normale, ma che di questi tempi cozza con l’allentamento graduale delle misure restrittive econ i divieti di governo e Regione. Ci ha pensato la polizia municipale a intervenire per impedire tuffi e assembramenti, chiedendo alle persone di rispettare le regole e non eccedere con comportamenti rischiosi. In tanti hanno lasciato la spiaggia senza creare troppi problemi, fatto salvo per qualche ostinato che ha preferito essere multato piuttosto che seguire le regole, tanto che i vigili hanno dovuto verbalizzare una mamma con bambina che prendeva il sole sulla spiaggetta ai piedi della “Colonna spezzata”. Gli assembramenti e i comportamenti vietati sono stati notati dagli agenti della municipale grazie al drone che il comando di via De Giaxa ha in dotazione da qualche giorno per controllare le zone vaste come i parchi”.