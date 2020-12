Napoli, che rinascita per Lozano: avvio fulminante per il messicano

Nella sua consueta Top 100 riguardanti i migliori giocatori per media voto della Serie A, i colleghi di Tmw hanno inserito nella Top 10, all’ottavo posto, il messicano Hirving Lozano, rinato in questa seconda parte di stagione. Ecco il post con la sua analisi:

“Buona la seconda, verrebbe da dire per il Chucky Lozano. Il messicano non ha certo avuto un grande impatto con la nostra Serie A, rischiando addirittura l’epurazione in corso d’opera. Invece in questa stagione ha dimostrato un avvio fulminante, da primissimo della classe, nelle sfide contro Parma, Genoa e Atalanta. Poi è rientrato nei ranghi, con un paio di prestazioni opache – soprattutto quella contro il Milan – ma una media ponderata lo porta a essere uno dei migliori attaccanti della Serie A. Manca ancora un po’ in fase di realizzazione, ma ha anche giocato relativamente poco, con 874 minuti in 13 partite, non sempre da titolare, contribuendo comunque a realizzare otto reti (due gli assist). In sette partite è andato sopra il 7, non male”.