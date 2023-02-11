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Calcio-Napoli

Napoli-Cremonese, tre gruppi della Curva B: “Trasmettiamo il nostro calore ai ragazzi”

Grande entusiasmo in vista di Napoli-Cremonese. Tre gruppi di tifoserie della Curva B, i Fedayn, Secco Vive e Sud, hanno diramato il seguente comunicato:

TUTTO IL MONDO GUARDA LA NOSTRA SCARAMANZIA MA NON È DETTO CHE LA NOSTRA CURVA NON VADA COLORATA DALLE NOSTRE BANDIERE CHE OGNI NAPOLETANO DI SICURO CONSERVA A CASA ! DOMENICA SERA PORTA CON TE IN CURVA B SIA NELLA PARTE INFERIORE CHE IN QUELLA SUPERIORE UNA BANDIERA GRANDE O PICCOLA CHE SIA , PER SVENTOLARE E TRASMETTERE IL CALORE AI NOSTRI RAGAZZI , TORNIAMO A CASA SENZA VOCE E FACCIAMO SENTIRE I NOSTRI CORI COLMI DI GIOIA E AMORE AL RESTO DELLO STADIO” TRASCINANDO TUTTI PER IL NOSTRO GRANDE SOGNO !!!! FEDAYN 79 , SECCO VIVE , SUD !!!!!

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I Am Naples Testata Giornalistica - aut. Tribunale di Napoli n. 33 del 30/03/2011 Editore: Francesco Cortese - Andrea Bozzo Direttore responsabile: Ciro Troise © 2021 IamNaples
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