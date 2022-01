Il calciomercato invernale sta andando verso la sua fine. Il Napoli Primavera ha effettuato vari movimenti in vista della seconda parte di stagione. In primis, il ritorno di Aziz Toure al Palermo dopo sei mesi di prestito al Napoli. Questa, però, non è l’unica operazione in uscita: anche il classe 2004 Dylan De Pasquale è stato ceduto al Cosenza.