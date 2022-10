Come ricorda il Napoli, sul proprio sito ufficiale, nel commento post-partita, il gol di Leo Ostigard che ha segnato il risultato di 3-0 contro i Rangers è il 100° della storia azzurra in Champions League/Coppa dei Campioni: “La chiude a 10 minuti dalla fine Ostigard, che emerge di testa dai fiordi norvegesi per griffare un momento storico: il centesimo gol del Napoli in Coppa dei Campioni e Champions”.