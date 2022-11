Napoli-Empoli 2-0, le pagelle di IamNaples.it: Lozano e Zielinski, che qualità!

Ottima vittoria del Napoli sulla bestia nera Empoli che la scorsa stagione aveva portato via ai partenopei sei punti su sei. Decisivi Lozano e Zielinski, decisamente i migliori in campo, subentrati al 64′. Bene anche Osimhen, fondamentale anche quando non trova la via del gol. Di seguito, le pagelle di IamNaples.it.

Meret 6: Non rischia mai, l’Empoli non tira mai in porta in oltre 90′. Nel recupero si mette in mostra con una gran parata con i piedi e si guadagna la sufficienza.

Di Lorenzo 6,5: E’ costantemente una spina nel fianco della difesa toscana. E’ sempre in sovrapposizione per aiutare Politano prima e Lozano poi. Duetta bene con Anguissa. Arriva spesso sul fondo. Nel finale prende un colpo e si apre l’arcata sopraccigliare, portando i segni della lotta.

Ostigard 6,5: Molto intelligente, prende un giallo che impedisce di portare l’Empoli nella sua area di rigore. Di testa le prende tutte, sta migliorando anche nella fase di avvio dell’azione.

Kim 6,5: Annusa il pericolo e si immola come un soldato per salvare il soldato Napoli. Bene nella gestione della palla, tiene testa a Satriano e Lammers che di fatto vengono annullati.

Mario Rui 6,5: Cross poco brillanti nel primo tempo, ma man mano che i minuti passano diventa padrone di tutto ciò che passa dalle sue parti. Va a vuoto in qualche anticipo, ma in fase di copertura nel complesso fa bene.

Anguissa 7: Aggancia palloni a centrocampo come una piovra e li gestisce con facilità, quasi irriverenza. Soffre come gli altri nel primo tempo, ma degli undici è quello più attivo. Può migliorare in fase di finalizzazione.

Lobotka 7: Viene un po’ schermato nel primo tempo, poi nella ripresa con Zielinski ha tanta libertà di esprimersi. Sembra giocare per strada ed essere il bambino padrone del pallone. E’ sempre suo e sbaglia pochissimo. Dal 90′ Demme s.v.

Ndombele 6: Qualche guizzo nel primo tempo e anche all’inizio della ripresa. Prova qualche soluzione dal limite dell’area. L’impressione che dà è quello di un giocatore che può far di più. Non è ancora il vero Ndombele. Dal 64′ Zielinski 7,5: Dà una soluzione tra le linee al Napoli, mette sempre in difficoltà Marin e Akpa Akpro, segna un gol bellissimo al volo che chiude la partita.

Politano 6: Prova in tutti i modi a creare pericoli insieme a Di Lorenzo, ma la squadra non lo accompagna. Nel complesso una prova positiva, prende anche un calcione da Parisi nella ripresa. Dal 64′ Elmas 6,5: Porta grande vivacità sulla sinistra, quello che serviva ai partenopei. E’ bravo nel fraseggio con Mario Rui e nella gestione del pallone insieme a Zielinski e Lobotka. Crea anche dei pericoli a Vicario.

Osimhen 7: Partita spigolosa, viene ben controllato dai centrali. Ma è un falco, si procura il rigore, fa la guerra con tutti, pressa come un dannato. Toglierlo dal campo è impossibile, è decisivo anche quando non segna. Dal 90′ Simeone s.v.

Raspadori 6: Poco servito dai compagni, ma in generale nel primo tempo i partenopei attaccano più a destra che dal suo lato. Non è brillante, ma si costruisce un’occasione d’oro al 45′. Dal 64′ Lozano 8: Strepitoso impatto sulla partita, segna un rigore col brivido, manda al manicomio Parisi e serve l’assist a Zielinski regalando i tre punti al Napoli.

Spalletti 7: Risolve la partita con i cambi, portando tanto caos organizzato e vivacità con Lozano ed Elmas, per non parlare di Zielinski che a centrocampo accende la luce. Resiste all’intenzione di schierare Simeone, anche perché la partita la sblocca 5′ dopo i primi tre cambi. Continua la sua gestione con i soli 3-4 cambi a partita che tengono tutti sul pezzo alla ricerca di un grande sogno.