Napoli, Ghoulam verso la porta. Tentativo forte per Emerson Palmieri

Il Napoli sta cercando un esterno sinistro. Perché quando il campionato finirà – sempre se dovesse ricominciare – gli azzurri probabilmente cercheranno di cedere Faouzi Ghoulam, algerino che dopo l’infortunio al ginocchio non è riuscito più a ritornare sui livelli altissimi del prima. L’ex Saint-Etienne percepisce anche uno stipendio molto alto (da circa 3 milioni di euro l’anno) e quindi l’idea sarebbe quella di riuscire a cederlo per poi puntare su un altro giocatore, più giovane.

EMERSON PALMIERI – È il nome giusto. Negli ultimi mesi gli azzurri hanno seguito la sua evoluzione, soprattutto in Nazionale. Oramai titolare fisso sulla fascia sinistra, anche per la bravura nello spingere, potrebbe essere l’uomo perfetto per il 4-3-3 di Gattuso, ma può giocare anche come quinto di centrocampo. Sempre in proiezione offensiva: il Chelsea ha intenzione di rivoluzionare e le ultime prestazioni di Marcos Alonso hanno rassicurato tutti. Così il cartellino è da circa 30 milioni di euro, lo stipendio sarebbe leggermente più alto di quello di Ghoulam ma la quadratura si troverebbe. Insomma, Palmieri è il primo nome per la prossima annata. Su di lui c’è anche la Juventus, oltre all’Inter.

Fonte: tmw