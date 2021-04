Napoli, i quotidiani elogiano la prestazione di Osimhen: ecco le pagelle del nigeriano

Dopo la vittoria di Marassi ai danni della Sampdoria, fioccano gli elogi da parte dei quotidiani anche per Victor Osimhen. I voti in pagella per lui sono ottimi e tutti oscillanti intorno al 7. Il nigeriano si è dimostrato capace sia di concludere a rete da vero bomber, ma anche di venire fuori e fraseggiare nel breve come in occasione del primo goal di Fabìan. Finalmente il bomber azzurro che tanto è mancato in questi mesi, causa infortuni e Covid, pare si stia ambientando al meglio. Ecco i voti in pagella dei quotidiani :

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6.5

Il Mattino 7