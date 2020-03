Napoli, il Coronavirus ferma anche i rinnovi: in stand-by le situazioni di Mertens e Callejon

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Nikola Maksimovic avrebbe dovuto inaugurare la trafila dei rinnovo in casa Napoli, tuttavia l’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto, non solo il rinnovo del centrale serbo. Restano tutti in stand-by, da Mertens a Callejon fino a Fabian Ruiz, Allan e Insigne. I casi più urgenti – si legge – continuano a essere quelli di Mertens e Callejon. Il belga ha incontrato de Laurentiis il 1° marzo: la riunione è stata positiva ma non è stato possibile concretizzare e ufficializzare il rinnovo. Discorso diverso per Callejon: il suo manager Quilon ha sempre precisato la distanza tra le parti e sullo sfondo il Valencia incalzava per ingaggiarlo a parametro zero.