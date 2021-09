Napoli, il report da Castel Volturno. Terapie e personalizzato per Lobotka

Dopo il successo sul Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro lo Spartak Mosca in programma giovedì allo Stadio Maradona per la seconda giornata di Europa League. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e partitina con le porte piccole. Successivamente esercitazione tattica. Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi. Un gruppo ha svolto lavoro in palestra mentre l’altro è stato impegnato in lavoro di forza in campo. Per Lobotka terapie e allenamento personalizzato in campo