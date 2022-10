Napoli, il report dell’allenamento: personalizzato in palestra per Osimhen

Dopo il successo contro il Torino, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Ajax in programma martedì ad Amsterdam per la terza giornata di Champions League.

Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra mentre il resto della squadra dopo una prima fase di attivazione in palestra ha svolto lavoro di forza in campo, possesso palla ed esercitazione tattica. A chiusura di sessione partita a campo ridotto.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.