Napoli-Juve, probabili formazioni: spazio a Fabian e a Callejon

Sport Mediaset si sofferma sulle probabili formazioni di Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia in programma domani sera all’Olimpico di Roma.

NAPOLI – Tra i pali tocca a Meret al posto dello squalificato Ospina. Manolas potrebbe recuperare per la panchina, ballottaggio Mario Rui-Hysaj per la fascia sinistra. Fabian Ruiz e Callejon favoriti su Elmas e Politano per una maglia da titolare.

JUVENTUS – Sarri cambia il centrocampo mettendo Bentancur in cabina di regia e inserendo Khedira in mediana. Panchina per Pjanic e Danilo, torna Cuadrado titolare. Ancora in dubbio il recupero di Chiellini e Higuain