Napoli-Juventus, a mezzanotte scade la prelazione per i voucher: da domani le Fidelity

E’ ripartita venerdì la prevendita per Napoli-Juventus. In attesa che il Casms decida sulla presenza dei tifosi bianconeri allo stadio bianconero, L’osservatorio ha autorizzato fino a stasera la vendita dei biglietti agli abbonati 2019-20 che hanno il voucher. Da domani invece, lunedì, anche i titolari di Fidelity Card potranno acquistare il biglietto. Questo il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli è lieta di comunicare che l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha precisato con una nota che si può procedere alla vendita dei tagliandi per i solo possessori di voucher e di fidelity card, per la gara Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre alle ore 18.00 allo stadio Maradona. La partenza, si legge sul sito ufficiale del club azzurro, è programmata per le 14:00 di oggi, fino a domenica 5 settembre alle ore 23:59 per i possessori di voucher. Da lunedì 6 settembre alle ore 10:00 la vendita è riservata per tutti i possessori di Fidelity Card, fino a una determinazione definitiva da parte dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive. Pur non avendo alcuna responsabilità per quanto sta accadendo, la SSCN si scusa per il disagio con i propri tifosi e con tutti gli appassionati che hanno intenzione di assistere alla gara allo Stadio”.