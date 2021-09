Napoli-Juventus, caos biglietti: la società sospende la vendita dei tagliandi

Partita la vendita per i tagliandi del match di Serie A fra Napoli e Juventus, non con pochi intoppi. TicketOne, sito incaricato della vendita, ha avuto dei problemi che hanno portato la SSC Napoli a sospendere temporaneamente la distribuzione dei tagliandi. I tifosi che stavano provando ad acquistare un biglietto per l’anticipo di sabato 11 settembre, hanno avuto delle difficoltà a far emettere il tagliando. “Su indicazioni della SSC Napoli, le vendite della partita Napoli vs Juventus sono sospese”, si legge sul sito. I tifosi, intanto, attendono il ripristino del servizio in tempi brevi.