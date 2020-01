Napoli Juventus, la sfida tra tanti rimpianti

Una sfida che ha il sapore del rimpianto per ciò anche avrebbe potuto essere; se da qualche anno la partita tra Napoli e Juventus ha spesso rappresentato un crocevia fondamentale per l’assegnazione dello scudetto (alla fine, l’hanno sempre spuntata i bianconeri), nella stagione in corso le cose sono andate diversamente.

La squadra partenopea è incappata in una annata decisamente disgraziata, con una classifica che lascia ampiamente a desiderare; di contro la Juventus allenata da Sarri, ex di turno, non ha perso il proprio andamento e, anche quest’anno, guida la classifica guardando tutte le altre rivali dall’alto.

Cos’è che non è andato come si sperava? Fare un quadro è operazione tutt’altro che facile, dai dissapori tra squadra e presidente passando per l’esonero di Ancelotti, quella 2019/2020 sarà una stagione da ricordare non propriamente in senso positivo.

Napoli Juventus del 26 gennaio non sarà uno scontro diretto valido per i piani alti della classifica: se i bianconeri verranno al San Paolo con l’esigenza, solita, di vittoria per consolidare il primato e difenderlo dagli attacchi di Inter e della sorprendente Lazio, gli uomini allenato da Gattuso sono all’undicesimo posto in classifica, a 27 punti di distacco dalla Juventus.

Un match che potrebbe sembrare indirizzato, ma nel concreto la condizione attuale non deve rappresentare un alibi per gli azzurri: la stagione è tutt’altro che terminata e c’è da onorare il campionato provando ad arrivare in Europa. Se non in quella che conta (la Champions, che negli ultimi anni ha visto spesso il Napoli protagonista) quantomeno in Europa League.

Vietato sbagliare quindi e vietati altri passi falsi; se non altro per rispetto verso i tifosi, considerato quanto sentano la sfida con la Juventus vista la rivalità degli ultimi anni. Una eventuale vittoria potrebbe essere una perla, forse la prima, da aggiungere a questa stagione così negativa.

Per iniziare a risalire la classifica e per fare un regalo ai tifosi, queste le motivazioni dietro la sfida tra Napoli e Juventus del 26 gennaio. I bookmakers di scommesse danno per favoriti i bianconeri, e non potrebbe essere altrimenti: entrambe le squadre si avvicineranno alla partita con le fatiche del turno infrasettimanale di Coppa Italia (il Napoli avrà un giorno in più di riposo, avendo giocato martedì contro la Lazio; la Juventus ha affrontato la Roma mercoledì).

Da segnalare come nota di colore che per la partita del San Palo, la società partenopea ha vietato la vendita di biglietti del settore ospite a tutti i residenti in Piemonte: lo stesso provvedimento che era stato deciso all’andata, presso lo Juventus Stadium (si era ancora ad agosto), quando la vendita del settore ospiti fu vietata ai residenti in Campania.