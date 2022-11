Napoli, la chiave per non perdere ritmo durante la sosta: il piano del ritiro

La vittoria del Napoli contro l’udinese sancisce la fine di questa prima parte di campionato e dà inizio alla sosta. Gli azzurri affronteranno la pausa con almeno 8 punti di vantaggio (si attende il risultato del Milan) e questo regala ai ragazzi di Spalletti una bella dose di tranquillità.

Come riportato da Repubblica, il Napoli non ha intenzione di perdere ritmo e, quindi, andrà in ritiro in Turchia. Manca ancora l’ufficialità, ma dovrebbero essere organizzate ben 5 amichevoli durante questo ritiro azzurro. E’ questa la ricetta di Spalletti per non perdere concentrazione e rimanere sul pezzo fino alla ripresa del campionato, prevista per gennaio.